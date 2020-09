Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di ieri sera al confine fra Ardea e Albano Laziale.

In particolare, uno scontro frontale fra due auto è avvenuto in via Ardeatina, nei pressi dell'incrocio con via Roncigliano: un impatto che ha visto restare feriti due adulti e un bambino di poco più di due anni.

In particolare, forse a causa di un sorpasso da parte di uno dei due mezzi, è avvenuto lo schianto: a restare coinvolte sono state un a Renault Clio su cui viaggiava un 50enne italiano con a bordo il bambino e una Volkswagen Golf su cui c'erano due cittadini indiani di 42 e 48 anni.

I due stranieri e il bambino sono subito stati soccorsi con le ambulanze: uno dei due stranieri è stato portato al Pronto soccorso della clinica "Sant'Anna" di Pomezia, mentre l'altro indiano e il bambino sono stati portati al nuovo Ospedale dei Castelli.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale di Ardea, coordinata dal comandante Sergio Ierace e intervenuta sul posto insieme alla Municipale di Albano: i conducenti dei mezzi sono stati sottoposti agli esami di rito e al momento è noto che il 50enne era negativo all'alcoltest.

In attesa di conoscere le condizioni di salute dei due adulti feriti, pare che il bambino non abbia riportato ferite tali da indurre particolare preoccupazione.