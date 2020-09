Altri otto casi di Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore tra Latina e provincia. In particolare, il capoluogo vede due nuovi contagi, un altro è a Cisterna di Latina e i restanti cinque sono collocati sui Lepini. Come anticipato ieri dal Comune di Roccagorga, infatti, due sono residenti in quel paese, altri due sono di Sezze e l'ultimo è di Priverno.

Con i nuovi positivi, dunque, i casi totali dall'inizio della pandemia hanno superato quota 900, attestandosi a 907 contagiati. Tra questi, quelli attualmente positivi sono 305, mentre i guariti sono 565; chiudono il quadro i 37 deceduti.