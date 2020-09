In casa sua, come da prassi, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Velletri.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il 38enne che è stato subito visitato dal personale del 118: date le sue condizioni, è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza che è atterrata nella zona di Colle Paccione ed è ripartita col ferito a bordo verso un ospedale di Roma, dove l'uomo è entrato in codice rosso. Per lui sarebbero stati riscontrate diverse ferite.

In particolare, a metà mattinata, l'uomo stava effettuando alcuni lavori tra il tetto e una tettoia quando, con una dinamica da chiarire, è caduto da diversi metri d'altezza ed è finito a terra.

