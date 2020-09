Altri otto positivi, invece, sono dei contatti di casi già noti e isolati, mentre un altro contagiato è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Tra i nuovi contagiati registrati nella zona dei Castelli Romani e in quella del litorale a sud della Capitale d'Italia, tra l'altro, c'è un solo caso di rientro: si tratta di una persona rientrata dalla Svizzera.

