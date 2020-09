Dopo i casi dell'8 e dell'11 settembre legati a un autista del trasporto pubblico locale e i due casi di ieri, ossia madre e figlio dello stesso nucleo familiare, oggi Roccagorga fa i conti con il quinto positivo nel giro di pochi giorni.

Infatti, nel corso della serata il sindaco Nancy Piccaro ha parlato in diretta Facebook a tutti i cittadini per rendere noto questo nuovo contagio da Coronavirus.

"La nostra comunità è preoccupata per l'emergenza, il Covid è ancora tra noi - ha esordito il sindaco -. Stiamo vivendo un momento molto particolare perché per la prima volta abbiamo dei casi. Pensavamo di circoscrivere tutto, ma non è stato possibile e pare che sarà impossibile farlo perché il virus è tra noi. Oggi ci è stato comunicato un altro caso che scatena apprensione: il nuovo positivo è una persona che venerdì sera ha partecipato a una festa in cui sono state coinvolte molte persone. Temiamo di rischiare qualcosa di più grande. Siamo sicuri che tutti hanno rispettato le regole, il distanziamento, hanno indossato le mascherine; però un minimo di dubbio rimane perché c'era una grande concentrazione di persone. Lavoriamo con la Asl per ricostruire i contatti stretti della persona positiva - ha concluso Piccaro -: per ora la situazione è sotto controllo. Ma non dobbiamo abbassare la guardia".