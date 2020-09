Sanificazione straordinaria per l'Isiss "Pacifici e De Magistris" di Sezze, che oggi chiuderà le sue porte per permettere l'operazione ad una ditta specializzata. La scelta di intervenire con questo procedimento è scaturita dopo un lungo confronto tra la dirigenza scolastica e l'Azienda Sanitaria Locale, dopo che una dipendente della scuola ha comunicato di essere entrata in contatto con una persona di Roccagorga risultata positiva al Covid-19.

La stessa dipendente ha avvisato la scuola, che a sua volta si è messa in contatto con i vertici della Asl di Latina, convenendo di restringere il campo alle persone con le quali questa dipendente è entrata in contatto all'interno del plesso di viale dei Cappuccini (che adesso saranno sottoposte al tampone naso-faringeo) e di sanificare gli ambienti.

La prevista estrazione delle classi del Liceo Scientifico è stata, dunque, rinviata a data da destinarsi, nei prossimi giorni il personale della scuola (una decina di persone) verrà sottoposto ad esami e, come confermato dalla stessa dirigente scolastica, Anna Giorgi, prima della riapertura delle attività scolastiche verrà effettuata un'ulteriore sanificazione, già prevista da tempo, sebbene l'istituto non sia seggio per le elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre.