In ogni caso sono già state attivate tutte le procedure previste dai protocolli. La persona coinvolta è attualmente presso il proprio domicilio. Il sindaco ha colto l'occasione per rinnovare l'appello ad osservare le indicazioni già ampiamente e più volte ripetute di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento fisico e di lavarsi spesso.

Il Sindaco Giancarlo Cardillo ha ricevuto comunicazione dalla Asl di un nuovo caso di persona positiva al covid19. Si tratta di persona non legata ai casi finora già registrati.

