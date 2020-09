"Stiamo mettendo tutte le forze in campo per far sì di contenere l'ondata di contagi da Covid che potrebbe investire il nostro paese". Parole del sindaco di Roccagorga, Annunziata Piccaro, alla luce del nuovo caso registrato nella giornata di ieri, dove una persona che ha partecipato ad una festa con molti invitati è risultato positivo al Coronavirus.

"Si invitano tutti coloro che hanno partecipato alla festa di venerdì scorso di mantenere una quarantena fiduciaria presso la propria abitazione, intanto lo stiamo anticipando, ma le persone interessate riceveranno indicazioni dalla Asl. L'elenco sarà fornito anche alle forze dell'ordine che avranno il dovere di controllare che tutti i soggetti in questione rispettino le prescrizioni indicate. Si raccomanda quindi la quarantena fiduciaria presso la propria abitazione per i soggetti che sono stati a rischio di contagio, per tutti gli altri ricordiamo di mantenere il rispetto delle regole evitando assembramenti e spostamenti che non sono necessari e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ( mascherine, disinfezione delle mani, mantenere le distanze sociali ecc). Raccomandiamo ai gestori degli esercizi commerciali di vigilare sul rispettto delle regole da parte di tutti i clienti. Grazie al grande lavoro svolto in sinergia con la Asl stiamo predisponendo, come già successo precedentemente a Roccagorga, una Unità Mobile per svolgere i tamponi attraverso una postazione Drive-in nella zona dei Prati. Ringraziamo tutti per la collaborazione e per il senso civico che ognuno dimostrerà in questo delicato momento anche rispettando il lavoro di tutti coloro che si mettono a disposizione per il bene della comunità. Solo uniti ce la faremo".