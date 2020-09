Incidente stradale a Nettuno: un uomo di 82 anni al volante di una Nissan Micra si è ribaltato in via Acciarella, nei pressi dell'ingresso del poligono militare, alle porte del quartiere di Cretarossa. In particolare, l'uomo stava viaggiando in direzione di Latina quando, per cause al vaglio della polizia locale di Nettuno, ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un'altra vettura parcheggiata prima di ribaltarsi e restare al centro della carreggiata.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Anzio che sono immediatamente intervenuti. L'uomo è stato condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Anzio.