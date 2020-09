Ad Anzio c'è un nuovo caso di Coronavirus: lo ha reso noto nel primo pomeriggio il sindaco Candido De Angelis, spiegando anche che le persone attualmente positive al Covid-19 sono 34.

In particolare, rispetto all'ultima rilevazione della scorsa settimana, la Asl Roma 6 ha comunicato l'incremento di un contagio: dei residenti positivi, quindi, cinque sono ora ricoverati in ospedale, mentre gli altri 29 sono in isolamento domiciliare.

«Si invita la cittadinanza a rispettare le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus» ha commentato ancora una volta il primo cittadino.