Esce di strada e vola per cinque metri nel vuoto, finendo all'interno di un canale. E' accaduto nelle scorse ore ad Ardea, sulla Laurentina, con un giovane romano che è uscito illeso dall'auto.

Tutto è stato registrato vicino al Conad, nei pressi di via Niso: il ragazzo romano, a bordo della sua Citroen, era arrivato ad Ardea per fare visita al nonno: nel percorrere la Laurentina, però, ha perso il controllo del veicolo ed è finito nel canale, con l'auto che stava iniziando a "imbarcare" acqua.

Sul posto è quindi intervenuta la polizia locale coordinata dal comandante Sergio Ierace che, notando un'ambulanza passare in zona, ha chiesto ai sanitari di fermarsi e visitare il ragazzo, che non ha comunque riportato alcuna ferita.

Per recuperare l'auto c'è stato bisogno di un carro gru che, per effettuare le manovre, ha chiesto e ottenuto la chiusura della strada con deviazioni del traffico su via Fossignano (Aprilia) e via Santa Marina.

La dinamica dell'accaduto, comunque, non è ancora chiara: il ragazzo, in stato confusionale, pare non abbia saputo indicare di preciso i motivi dell'incidente. Tra l'altro, è stato recuperato dagli argini del fosso dell'Incastro con una corda. Per tornare a casa ha atteso l'arrivo dei genitori.

La Municipale, per fare chiarezza sull'accaduto, sta acquisendo alcune immagini di videosorveglianza: non è escluso che il giovane possa essere uscito di strada per colpa di alcune manovre errate di altri veicoli.