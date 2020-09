È stato pubblicato pochi minuti fa, il bollettino aggiornato della Asl di Latina in merito ai contagi registrati nelle ultime 24 ore in provincia. Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 13 nuovi casi positivi, di cui otto trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (4), di Cisterna di Latina (1), di Formia (2), di Latina (2), di Pontinia (1), di Priverno (2), e di Roccagorga (1).

"Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani - si legge nella nota della Asl - al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza".