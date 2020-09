Nuova ascesa dei contagi da Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale: poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno reso noto che i nuovi casi di Covid-19 registrati a sud di Roma sono stati 19, un numero più alto rispetto a ieri (13), ma più basso di sabato (21).

Tra i nuovi positivi ci sono due casi di rientro: hanno un link con la Sardegna e la Sicilia. In più ci sono otto contatti di casi già noti e isolati; per il resto, sono in corso le indagini epidemiologiche.

Non essendo cambiati i dati sui decessi (135) e le guarigioni (1059), le persone attualmente positive al Coronavirus a sud della Capitale sono diventate 853. In totale, dunque, i casi registrati dall'inizio della pandemia a oggi sono 2.047.