Sono andate avanti per tutta la sera le operazioni per spegnere il vasto incendio boschivo nel Comune di Sezze, in località Antignana, scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica. Oltre 24 ore di intervento e ancora l'attività dei Vigili del Fuoco non può dirsi completamente conclusa.

Già nella giornata di domenica sono intervenuti un canadair dei vigili del fuoco ed un elicottero regionale senza però portare a termine la missione per via del buio ormai sopraggiunto. Alle prime luci dell'alba di oggi, e durante tutta la giornata, nuovamente i mezzi della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con due Canadair e due elicotteri antincendio Regionali, riprendevano le operazioni di spegnimento dell'area percorsa dalle fiamme, circa 18 ettari di vegetazione. Coordinati via terra da un Dos dei Vigili del Fuoco e supportati da una squadra dei Vigili del Fuoco e Volontari di Protezione Civile. Una corsa contro il tempo per evitare danni maggiori.