Lunghe attese stamattina per gli utenti che si sono rivolti all'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate. A causa dell'alto numero degli accessi, complici le misure anti contagio che impediscono di affollare la sala d'attesa interna, stamattina si è creata una lunga coda all'esterno dell'edificio, o meglio una ressa, tant'è vero che è dovuta intervenire la Polizia per riportare l'ordine e aiutara il personale della vigilanza privata a gestire l'enorme afflusso di utenti evitando assembramenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli