È scattato l'arresto per un uomo di 35 anni di Latina, un soggetto noto alle forze dell'ordine che custodiva alcune armi di provenienza illecita e, in circostanze ancora da chiarire, ha esploso un colpo di pistola per errore dentro casa.

È successo nel cuore della notte in un appartamento popolare di via Londra dove sono intervenuti sia Polizia che Carabinieri quando è scattato l'allarme. Intorno alle 2 i residenti hanno sentito il colpo d'arma da fuoco e, preoccupati per quello che poteva essere successo, hanno allertato il 113. In casa dell'uomo i poliziotti della Squadra Volante non hanno trovato persone ferite perché il colpo dovrebbe essere finito contro un muro, ma gli accertamenti del caso hanno permesso di scoprire che l'uomo aveva con sé una pistola con matricola abrasa e nascondeva anche un fucile tipo lupara, ovvero una doppietta con le canne mozzate, anche quello di provenienza illecita.

Alla luce di quanto emerso l'uomo è stato portato in Questura per poi essere trasferito in carcere. Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo e risalire alla provenienza delle armi: gli investigatori non escludono che l'uomo le custodisse per conto di qualcuno