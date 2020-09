Nove nuovi casi di Coronavirus e sette guariti in più. Il tutto in sette giorni. Sono i dati che arrivano da Pomezia, prima città del Lazio a fare i conti con la pandemia nei primi giorni di marzo.

In particolare, nel corso del pomeriggio dal Comune hanno chiarito che i cittadini attualmente positivi al Covid-19 sono 41, mentre il numero dei guariti è arrivato a toccare quota 82 persone.

Confrontando i dati con quelli di sette giorni fa, si può comprendere che, a fronte di sette persone che hanno sconfitto il virus, ce ne sono altre nove che lo hanno contratto.

In più, fra i 41 attuali positivi ci sono 38 persone in quarantena, mentre tre sono ricoverate in ospedale.

"Sono 33 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo e non positivi" hanno concluso dal Comune.