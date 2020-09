Due decessi e 139 nuovi casi di Coronavirus: sono questi i dati dell'emergenza relativi alla giornata di oggi nel Lazio. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel suo bollettino quotidiano.

«Nella Asl Roma 1 - ha affermato l'esponente della Giunta Zingaretti - sono 20 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi diciassette sono casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh, uno dalla Spagna, undici con link alla comunità del Perù, uno dalla Bolivia, uno dall'Argentina e uno dalla Calabria. Sei i casi individuati dal medico di medicina generale. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono sette i casi nelle ultime 24 ore - ha aggiunto D'Amato - e si tratta di sei casi con link dalla Sardegna. Nella Asl Roma 4 sono tre i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 26 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di otto casi di rientro, uno dal Trentino e sette con link alla comunità del Perù. Tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sette i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi con link dalla Sardegna, di uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale, di due individuati in fase di pre-ospedalizzazione e di sette contatti di casi già noti e isolati».

Per quanto concerne le province, invece, si evidenziano zero decessi e 22 nuovi casi. «Nella Asl di Latina sono undici i casi - ha concluso D'Amato - e di questi sei sono casi di rientro: tre da Singapore, due dalla Lombardia e uno con link dalla Sardegna. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone sono due i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano sei casi e si tratta di tre casi con link a un cluster di una festa privata e tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati».