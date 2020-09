Tre casi di Coronavirus accertati fra i lavoratori nel commissariato di Velletri: è questa la notizia appresa nel corso del pomeriggio in città, con gli uffici di polizia di via Ruggero Giovannelli che sono stati immediatamente chiusi e sanificati al fine di evitare ulteriori problematiche.

Al momento è in corso l'indagine epidemiologica: le tre persone contagiate sono in isolamento domiciliare e le loro condizioni di salute dovrebbero essere buone. A quanto sembra, per almeno una delle persone ci sarebbero contagi anche all'interno della famiglia.

Chiaramente, come forma di estrema precauzione, è stato disposto il tampone per tutto il personale in servizio nel commissariato di Velletri.