Stavano tentando il furto dentro un supermercato ma l'intervento della Polizia ha sventato il colpo. E' quanto accaduto nella nottata appena trascorsa verso la mezzanotte odierna quando alla Sala Operativa della Questura di Latina, è arrivata una richiesta d'intervento dal supermercato "Carrefour" di Via del Lido.

Immediato l'intervento dei poliziotti che hanno sorpreso tre individui, due uomini ed una donna, i quali, alla vista della Polizia tentavano di raggiungere Via dell'Agora per far perdere le proprie tracce. Prontamente bloccati dai poliziotti,hanno quindi ammesso di avere provato ad entrare all'interno del negozio solo per prendere delle birre, non riuscendovi. I tre, tutti pregiudicati e conosciuti ai poliziotti per i loro trascorsi giudiziari, P.C. ,di anni 45, C.P., di anni 39 e la donna V.V., di anno 48, sono stati pertanto condotti presso gli uffici della Squadra Volante, per le formalità di rito ed essere sottoposti a rilievi dattiloscopici, mediante il sistema "S.P.A.I.D.". Avvisata l'autorità giudiziaria dei fati per i tre noti pregiudicati e scattata una denuncia per tentato furto.