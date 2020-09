Purtroppo, come ben sappiamo, non è la prima volta che si verificano episodi simili all'interno del "Villaggio della Solidarietà" allestito nel 2006 a ridosso della Strada Statale 148.

Ancora un incendio nel campo nomadi di Castel Romano: in particolare, nel corso del pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti all'interno del campo rom che si trova sulla Pontina, al confine fra Roma e Pomezia, per domare un rogo divampato all'interno dell'insediamento: a bruciare è stato uno dei moduli abitativi - ossia un container - che dovrebbe ospitare le famiglie domiciliate all'interno del campo.

