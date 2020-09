Un nuovo appello arriva dal IComune di Cisterna via dell'aumento dei casi di Covid-19. L'Ente Comunale ha infatti invitato i cittadini ad adottare le misure di prevenzione previste dai protocolli di sicurezza adottati dal Governo e dalla Regione Lazio.

"Anche oggi - si legge in una nota del Comune - il bollettino ASL ha comunicato tre nuovi casi sul territorio e il dato dei positivi degli ultimi giorni con una crescita costante impone una maggiore attenzione sulle relazioni sociali e sull'uso dei dispositivi di sicurezza e sul distanziamento sociale.

In tutto si registrano ad oggi 16 casi positivi, mentre sono 74 le persone in quarantena domiciliare preventiva perché sono entrati in contatto con soggetti positivi e/o sono stati esposti al contagio da Covid-19.

Il rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli – dicono dal Comune di Cisterna di Latina – sono una realtà inconfutabile. C'è necessità di maggiore responsabilizzazione dei cittadini perché non possiamo permettere al virus di continuare a crescere come è avvenuto negli ultimi giorni".