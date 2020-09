E' questo il commento del sindaco di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni per commentare quanto accaduto nel pomeriggio. Un vasto incendio, l'ennesimo ma il sindaco sembra essere deciso ad andare fino in fondo alla vicenda e a capire se l'incendio sia di origine dolosa o meno. Quindi già da oggi pomeriggio sono stati avviati gli accertamenti della polizia locale.

"Un incendio molto pericoloso,divampato a ridosso delle abitazioni , nel pomeriggio di oggi ci ha tenuto con il fiato sospeso fino all'intervento dell'elicottero che è stato risolutivo . Ringrazio i Vigili del Fuoco ma, ringrazio soprattutto, la Protezione civile che è intervenuta immediatamente e , anche correndo qualche rischio, è riuscita ad arginare i danni che potevano essere devastanti. Due volontari hanno accusato un leggero malore a causa del denso fumo che ha avvolto l'area. Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio, ora verificheremo, con la polizia locale , che è intervenuta a supporto , se si è trattato di un incendio di origine dolosa o se è stato accidentale".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli