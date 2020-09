Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco a Sonnino dove un vasto incendio sta lambendo il paese. Le operazioni di spegnimento non sono semplici per via del buio e del vento e di conseguenza è è possibile lavorare solo da terra senza il supporto aereo. Sul posto ci sono 4 squadre dei Vigili del Fuoco, cioè 2 squadre ordinarie di Latina e Terracina e due squadre aib di Sabaudia e Sezze oltre ai volontari.

Sul posto anche le forze dell'ordine e le autorità locali nonchè i sanitari del 118 a scopo precauzionale. Sembra che la situazione rispetto ad oggi pomeriggio sia in miglioramento ma resta comunque difficile.