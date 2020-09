Aggressione questa notte nel centro di Nettuno. In particolare, nei pressi del Forte Sangallo e nelle vicinanze di un bar, un 26enne d'origine marocchina è stato picchiato da due o tre persone durante una lite che, molto probabilmente, potrebbe aver iniziato lui stesso. Le indagini dei carabinieri della Stazione di Nettuno e della Compagnia di Anzio, coordinate dal capitano Giulio Pisani che ha personalmente raggiunto la zona, sono infatti volte a ricostruire l'accaduto.

A quanto sembra il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine, sembra avesse provocato le persone presenti e uno di loro lo avrebbe aggredito, aiutato poi da una secondo e forse una terza persona. Trovato in un lago di sangue, l'uomo è stato portato al Pronto soccorso di Anzio con l'ambulanza e ora è in prognosi riservata pur non essendo in pericolo di vita. Appena sveglio, l'uomo - già conosciuto per una denuncia rimediata a febbraio per lesioni personali in concorso nei confronti di un coetaneo e per alcuni vecchi problemi con furti e droghe - dovrà raccontare l'accaduto. Al vaglio anche varie testimonianze e la possibilità di visionare delle immagini di videosorveglianza.