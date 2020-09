Un trentaduenne di Castelforte è rimasto ferito seriamente in seguito ad un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. L'uomo, che era alla guida di una Y10 è letteralmente volato con la sua autovettura in un terreno adiacente la strada, "atterrando" accanto ad una Fiat Panda che era parcheggiata. Un sinistro che ha creato disagi alla circolazione, con la Polizia Locale di Minturno, che è intervenuta per accertare la dinamica di un incidente verificatosi lungo via per Castelforte, in zona San Marco. Erano da poco trascorse le sedici quando il trentaduenne di Castelforte, dopo aver oltrepassato Fontana Perrelli, stava transitando in località San Marco. Per cause ancora da accertare l'uomo ha perso il controllo del mezzo, forse in seguito all'urto con una cunetta laterale; infatti il veicolo si è staccato da terra finendo in uno spazio situato sulla parte opposta della strada. Fortunatamente in senso contrario non giungeva alcuna autovettura, ma il "volo" compiuto ha procurato diverse ferite e lesioni al trentaduenne, il quale è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco di Castelforte, che si trovavano a passare in zona per caso. Infatti si stavano recando su un altro intervento e quindi sono riusciti a soccorrere il ferito in poco tempo; successivamente è stato trasportato presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove i sanitari lo hanno sottoposto alle cure del caso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per accertare le cause dello spettacolare sinistro. Purtroppo via per Castelforte continua ad essere teatro di gravi incidenti, alcuni dei quali, purtroppo, in passato, hanno fatto registrare delle vittime.