L'annuncio è stato dato da lui stesso attraverso i social network: ha eseguito un tampone, era asintomatico ed è risultato positivo al Coronavirus.

Parliamo di un noto medico radiologo dei Castelli Romani, che in virtù della sua positività al Covid-19 ha anche chiuso temporaneamente e sanificato il suo studio professionale che si trova a Lariano.

«Fatto tampone per altri motivi. Positivo. Studio chiuso. Avvisati i contatti - ha scritto sul suo profilo Facebook il medico -. 13 giorni in quarantena a casa. Completamente asintomatico. Se avete problemi chiamate».

Poi, in un altro post sotto cui sono comparsi centinaia di post di incoraggiamento di pazienti e amici, ha aggiunto: «Attenzione: non malato... Solo positivo come 30 milioni di italiani. Tranquilli... L'unica rottura è stare a casa»