Arriva puntuale, anche oggi, il bollettino del ministero della Salute relativamente all'emergenza Coronavirus in Italia.

Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi contagi da Covid-19 sono stati 1.425, con 417 nuovi casi in più rispetto all'incremento di ieri (1.008). In totale, dunque, i contagi dall'inizio della pandemia sono diventati 291.442. Tra questi, ci sono 40.532 persone attualmente positive al virus, ossia 820 in più rispetto a ieri: 38.040 sono in quarantena, 2.285 sono ricoverate con sintomi e 207 sono in Terapia intensiva.

Sul fronte dei decessi, invece, si registra un incremento di 12 vittime, con il totale che ha toccato quota 35.645.

Infine, il dato sulle guarigione: se ne contano 620 in più di ieri, per un totale di 215.265 negativizzati.