I poliziotti della Volante nel tardo pomeriggio di ieri nel transitare in Via Guido Rossa, a Latina, hanno notato un uomo noto alle forze dell'ordine e tossicodipendente che, alla vista della pattuglia, cercava di allontanarsi nel tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo, dirigendosi verso un'autovettura Citroen C1 posteggiata nelle vicinanze.

Gli agenti, insospettiti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, rilevando che la macchina, provento di furto denunciato il 16 agosto 2020, era da ricercare anche perché utilizzata per compiere un furto ai danni di una attività commerciale di Via P.L. Nervi, nel corso del quale erano state asportate bevande di vario genere ed un televisore di grosse dimensioni.

Proprio all'interno del veicolo era presente un televisore simile a quello rubato, confezioni di bevande di vario genere (birre e bibite gassate) ed alcune buste riportanti il nome di una conosciuta pizzeria del capoluogo.

Le immediate indagini hanno consentito di verificare che il materiale in argomento era proprio quello del furto.

La conseguente perquisizione domiciliare eseguita nell'appartamento dell'uomo e nelle cantine di pertinenza, ha inoltre consentito di rinvenire una bilancia professionale, un Pos elettronico e numerosi attrezzi atti allo scasso ed ulteriori confezioni di bevande all'interno di buste riportante il nome dello stesso locale derubato.

Pertanto l'uomo, P.C. di anni 45, è stato deferito, in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria, per i reati di "furto aggravato e ricettazione". La merce recuperata è stata opportunamente sequestrata per gli ulteriori accertamenti che saranno a cura della locale Polizia Scientifica.-