"Sia pur non comparendo nel bollettino di oggi, purtroppo, devo comunicare un altro caso di positività nel nostro Comune emerso in serata e che sarà inserito nel bollettino di domani". Parole del sindaco di Roccagorga, Annunziata Piccaro, che annuncia un nuovo caso positivo al Coronavirus in città, anticipando il rapporto dell'Azienda Sanitaria Locale.

"La Asl e le autorità competenti stanno facendo le dovute indagini e stanno adottando le procedure conseguenziali. Invito tutti al rispetto delle persone colpite e, nell'augurare loro una pronta gurigione, si raccomanda il rispetto delle regole e ad usare il buon senso limitando tutti i contatti sociali non strettamente necessari. Non è una limitazione della libertà di ognuno, ma è un atteggiamento prudenziale perché è richiesta a tutti noi massima responsabilità".