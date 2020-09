"Purtroppo in serata la Asl ci ha comunicato lan otizia di altri 2 casi di positività al Covid tra i nostri concittadini, quindi nel bollettino di domani troveremo 3 casi positivi a Roccagorga".

Si apre così l'ultimo messaggio del sindaco di Roccagorga, Nancy Piccaro, inoltrato nel corso della serata tramite i Social network.

E tra l'altro, le nuove positività influiranno in modo particolare sulla vita cittadina.

"Tra gli ultimi casi di positività di stasera c'è anche anche un dipendente comunale - ha aggiunto il sindaco -: pertanto, in attesa di ulteriori comunicazioni da enti sovraordinati, domani gli uffici comunali lavoreranno a regime ridotto (assicurando comunque i servizi essenziali).

In ogni caso i locali comunali sono già stati sanificati, ma chiediamo ai cittadini di rivolgersi agli uffici comunali solo per motivi urgenti e rispettando le indicazioni che vi saranno debitamente fornite nonché il rispetto delle ormai consuete regole di prevenzione della diffusione del virus".

Non manca una particolare roflessione: "È un momento molto delicato per la nostra comunità che richiede forza, serietà e coesione. Chiediamo a tutti di adottare un comportamento adeguato evitando il più possibile contatti interpersonali non strettamente necessari. Tanti di voi sono stati informati tempestivamente dai diretti interessati della positività, quindi chi sa di avere avuto un contatto potenzialmente a rischio dovrebbe adottare un comportamento responsabile e restare a casa in attesa delle disposizioni della Asl. In tanti chiedete maggiori controlli, dal canto nostro possiamo assicurare che Carabinieri e Polizia Locale stanno facendo i controlli necessari in stretta collaborazione con la Asl, ma ricordiamo anche che il senso civico dobbiamo dimostrarlo tutti , ognuno di noi deve essere cittadino responsabile di se stesso e degli altri".