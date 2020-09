Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di "resistenza a pubblico ufficiale in concorso" un 21enne ed un 23enne, entrambi di origini albanesi, i quali sono intervenuti sul luogo di un sinistro stradale causato da un minorenne sprovvisto di patente di guida che ha omesso di fermarsi. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio, all'incrocio tra via dei Lauri e via Ugo Foscolo, nel quartiere Aprilia Nord, all'altezza del parco Louis Braille.

I due hanno minaciatto di morte e opposto resistenza ai militari operanti. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo.