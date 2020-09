Macabra scoperta, attorno alle 9.30 di questa mattina, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Velletri. Alcuni operai hanno infatti avvistato il corpo di una persona, seduta vicino ai binari, verosimilmente esanime.

Di conseguenza, è subito scattata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con l'ambulanza e l'automedica: sono stati i sanitari ad accorgersi che l'uomo era morto e aveva un piede completamente reciso e l'altro tagliato all'altezza delle falangi.

Nei pressi del ponte della Circonvallazione Appia, dunque, sono giunti i poliziotti del locale commissariato, ma anche quelli della polizia ferroviaria.

A quanto pare, l'uomo - che era senza documenti, ma potrebbe essere un cittadino indiano senza fissa dimora che da anni dorme tra la stazione e il nodo di scambio - potrebbe essere stato colpito da un treno in arrivo o in partenza da Velletri fra le 4.30 e le 9: non si esclude che possa essere morto dissanguato. In più, è da capire se magari abbia avuto un malore prima del passaggio del treno.

Le risposte a questi interrogativi potrà darle solo l'autopsia disposta dal magistrato di Velletri: sarà effettuata a Tor Vergata.

Le indagini sono state affidate alla Polfer, mentre i rilievi specialistici sono stati eseguiti dalla Polizia Scientifica di Velletri.