A lui va un "in bocca al lupo" per la nuova esperienza nella città industriale da parte di tutta la Redazione di Latina Oggi.

Il Comando della Compagnia di via Roma, invece, sarà assunto dal capitano Marcello Pezzi, proveniente dalla Compagnia di Patti, in Sicilia.

