Ancora un incremento di contagi da Coronavirus sul territorio italiano. Oggi, infatti, i nuovi casi di Covid-19 sono 1.585, ossia 356 in più rispetto all'incremento di ieri.

Si tratta di una ascesa "importante", che porta i contagi totali dall'inizio della pandemia a 293.025 persone: un dato, questo, che comprende gli attuali positivi, le vittime e i guariti.

Sul fronte di chi attualmente sta facendo i conti con il virus, vengono annoverate 41.413 persone, ossia 881 in più rispetto a ieri: tra loro ci sono 38.853 individui in isolamento domiciliare, 2.348 persone ricoverate con sintomi e 212 pazienti curati in Terapia intensiva.

I morti, invece, sono diventati 35.658: i nuovi decessi registrati, infatti, sono 13.

Infine, il dato sui guariti: se ne registrano 689 in più di ieri, per un totale di 215.954 negativizzati.