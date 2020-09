«La persona interessata ha frequentato la lezione di sabato 12 settembre dalle ore 10.30 alle 11.30, tutti i componenti - si legge nella nota della palestra - sono stati avvisati e ci hanno comunicato di non aver alcun sintomo. Domani mattina l'Asl farà un sopralluogo e ci darà opportune indicazioni. Il centro riaprirà non appena saranno effettuati gli opportuni accertamenti, al fine di preservare la sicurezza degli operatori».

Ad Aprilia nella giornata di oggi la palestra "Sensazione Fitness" ha comunicato la chiusura temporanea per procedere a un intervento di sanificazione: un'iscritta è infatti risultata positiva al Covid-19.

