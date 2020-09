Dodici casi in più nel giro di tre giorni. È questa l'analisi che può essere condotta alla luce degli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus che si sta vivendo ad Ardea alla luce dei dati diffusi dall'assessore Alessandro Possidoni. I numeri, aggiornati al 16 settembre, parlano di 85 casi totali di Covid-19, con 41 persone che sono attualmente positive al virus. Al contempo, quaranta individui sono guariti, mentre i deceduti restano sempre quattro. "Anche questa settimana, guardando nella globalità tutta la zona della Asl Roma 6 - ha commentato l'assessore -, si nota un aumento che tocca la maggior parte dei Comuni. Rimaniamo in vigile sorveglianza per monitorare al meglio la situazione".