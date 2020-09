Nella mattinata di oggi il sindaco Antonio Terra e gli assessori alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro e ai Lavori Pubblici Luana Caporaso hanno fatto visita al Mercato dei Fiori di Campoverde, incontrando gli operatori e visionando le opere realizzate presso l'area fieristica. Grazie all'accordo raggiunto negli anni scorsi, infatti, gli operatori hanno eseguito diversi lavori per apportare migliorie alla struttura, scalando il valore delle opere realizzate dal canone di affitto dell'area.

In particolare, lo scorso anno la struttura è stata dotata di un nuovo impianto antincendio, mentre quest'anno è stata rifatta la pavimentazione e sta per essere ultimata la ristrutturazione dei bagni. "Siamo molto soddisfatti delle migliorie apportate all'area fieristica – ha commentato il Sindaco Antonio Terra – grazie all'accordo con gli operatori del Mercato dei Fiori, anno dopo anno stiamo dotando la struttura di nuove opere in grado di migliorare la sua fruibilità e di valorizzare la sua vocazione. In questo modo, reinvestiamo nell'area i canoni di affitto, assecondiamo le esigenze dei produttori di fiori e riqualifichiamo complessivamente un'area importante per la vita della Città".