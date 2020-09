Soltanto ieri, ad Aprilia, la "Senzazione Fitness" annunciava al pubblico la chiusura per un caso di Coronavirus, oggi un'altra struttura - sempre in città - fa la stessa cosa. La B Strong, dopo aver ricevuto la comunicazione di positività al Covid 19, avvenuto al di fuori della struttura, ha ritenuto opportuno chiudere in via precauzionale a tutela degli iscritti. Il caso è stato segnalato alla Asl di Latina e ora seguirà la sanificazione della Asl.

"La Asl in questi giorni sta contattando tempestivamente le persone coinvolte, grazie al nostro protocollo di contact tracing - dichiara la direzione - In data odierna la stessa Asl ha effettuato i regolari controlli in struttura e appurato che sono state messe in atto tutte le procedure previste dalla legge. Siamo ora in attesa di ricevere la comunicazione sulla data in cui potremo riaprire il centro".