Nella prima mattina di ieri, a Santi Cosma e Damiano, i militari della locale Stazione carabinieri, traevano in arresto un 41enne residente, sottoposto a regime di obbligo di dimora, in esecuzione all' ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

La misura arriva in seguito ai reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, guida sotto l'influenza di sostanze alcooliche, commessi in Grosseto nell'anno 2004 per i quali il prevenuto dovrà scontare la pena di anni 1 e giorni 27 da espiare in regime di detenzione domiciliare.