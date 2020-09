Nella giornata di ieri, alle ore 13.20 circa a Latina, i carabinieri della locale Aliquota Radiomobile - Norm, traevano in arresto un 30enne di nazionalità indiana, in Italia senza fissa dimora, attualmente recluso presso la casa circondariale di Latina, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa, dal Tribunale di Latina, che concordava con le risultanze investigative raccolte dal reparto operante per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Il prevenuto, permarrà presso il citato luogo di detenzione, a disposizione dell'autorità giudiziaria.