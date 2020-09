E' risultata negativa al tampone cui è stata sottoposta ieri la 13enne di Bassiano entrata in contatto con un parente positivo (come confermerà oggi il bollettino Asl). La famiglia della giovane aveva comunicato il rischio di contagio alla scuola e la dirigente, di concerto con il sindaco e con la Asl, aveva deciso di non far svolgere lezioni alla classe dell'alunna nella giornata di oggi.

Il tampone cui è stata sottoposta, però, ha dato esito negativo e l'allarme è rientrato. Qualora il risultato fosse stato differente, tutti i compagni di classe e i docenti sarebbero stati sottoposti ad esami. L'istituto, sezione elettorale, resterà chiuso nella giornata di domani per la prevista sanificazione poi, dopo il referendum, sarà nuovamente sanificato e le lezioni riprenderanno, come stabilito, il prossimo 24 settembre.