Dopo l'incendio di ieri in località Monte Acuto, anche oggi pomeriggio Maenza è colpita da un fuoco appiccato dalla mano dell'uomo.

Le fiamme si sono sprigionate verso le 13 in località Zappatina, una zona già percorsa dalle fiamme negli anni scorsi e, accanto anche quest'anno. Il rogo ha infatti trovato per lo più rovi e sterpaglie tanto che in breve tempo ha percorso una superfiice considerevole fino ad arrivare a ridosso di cespugli di rovi ma anche alberi.

Sul posto di sono precipitati i vigli del fuoco, insieme ai volontari della Protezione Civile Aquile dei Lepini e del Nucleo Protezione Civile di Priverno che stanno provando con i propri mezzi a spegnere il fuoco.