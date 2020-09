Ascesa numericamente importante, quella registrata nelle ultime 24 ore, per quanto riguarda i nuovi casi di Coronavirus.

Poco fa, infatti, dal ministero della Salute hanno fatto sapere che oggi si evidenziano 1.907 nuovi casi di Covid-19, ossia 482 in più rispetto all'incremento di ieri. Ciò significa che i casi totali di Coronavirus, dall'inizio della pandemia a oggi, sono diventati 294.932.

Tra questi, ci sono 42.457 individui attualmente positivi, ossia 1.044 in più rispetto a ieri: tra loro ci sono 39.862 persone in isolamento domiciliare, 2.387 ricoverati con sintomi e 208 pazienti in Terapia intensiva.

Dieci, poi, i nuovi decessi, con il totale delle vittime della pandemia che sale a 35.668 morti.

Infine, uno sguardo ai guariti: sono 853 in più rispetto a ieri, per un totale di 216.807 negativizzati.