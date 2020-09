Il ricorso è stato impugnato al Consiglio Nazionale dei commercialisti. Dopo che sono arrivate le cancellazioni nei confronti dei professionisti coinvolti nel caso Lollo, la cui sentenza adesso è diventata definitiva, la vicenda non è finita qui. L'avvocato Roberto Baratta, che assiste uno dei professionisti, punta a ribaltare la decisione e non molla.

Il professionista pontino aveva scelto la strada del patteggiamento, in un secondo momento l'apertura di un procedimento disciplinare dell'Ordine dei commercialisti aveva portato ad esaminare le condotte contestate e che sono state considerate penalmente rilevanti e a prendere una decisione molto netta: quella della cancellazione.