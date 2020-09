Riapre la palestra Sensazione Fitness, uno dei centri di Aprilia chiuso in via precauzionale dopo aver ricevuto la positività al Covid-19 di una degli iscritti, un contagio avvenuto al di fuori della struttura. In ottemperanza alle disposizione emanate dall'Asl, nella giornata di ieri è stata eseguita la sanificazione generale di tutti gli ambienti nella struttura in via del Pianoro. E dopo un sopralluogo dell'Asl, al quale è stato consegnato il certificato di sanificazione, è stato dato il via libera all'apertura. "L'Asl ha autorizzato la ripresa delle attività. Pertanto - spiega lo staff - da oggi sabato 19 settembre la palestra sarà operativa con i consueti orari e corsi".

Il caso di positività, registrato al di fuori della struttura, riguarda un'iscritta che ha partecipato a una lezione sabato 12 settembre dalle ore 10.30 alle 11.30. Ad Aprilia nelle ultime ore anche un'altra palestra ha dovuto chiudere in via precauzionale per un caso di positività registrato al di fuori del centro: si tratta della palestra B-Strong in via Arezzo (zona Gattone).