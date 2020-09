Tornano in azione gli scassinatori di bancomat e, come accaduto spesso anche in passato, l'obiettivo preferito è la filiale di Sezze scalo della Banca Popolare del Lazio, in via Veneto.

Intorno alle 4, stando alle prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, ignoti si sarebbero appostati davanti alla filiale, avrebbero atteso il momento opportuno e piazzato del materiale esplosivo intorno allo sportello bancomat, facendolo esplodere e portandosi via il denaro contenuto al suo interno, poco prima di scappare con il bottino. Allertati dal rumore dell'esplosione, i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto, ad effettuare i primi sopralluoghi, i Carabinieri di Latina, che cercheranno di risalire agli autori osservando con attenzione anche le immagini del circuito di videosorveglianza della banca. Non sono stati comunicati, al momento, i dettagli sul bottino.