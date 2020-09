"L'Azienda Sanitaria di Latina, nel comunicato stampa di ieri 18 Settembre 2020, dava notizia dei positivi al Covid 19 nei Comuni della provincia, tra i quali anche di un positivo nel Comune di Sperlonga.

A tal proposito si informa la cittadinanza che si tratta di un ventottenne greco non residente nel nostro Comune, al rientro dalla Grecia con la compagna, entrambi sottoposti al tampone Covid19 a Latina, i quali risultavano positivo lui e negativo lei "

Queste le parole del sindaco di Sperlonga Armando Cusani in merito ad un caso segnalato all'interno del comune marinaro.



"Hanno scelto di passare la quarantena per comodità personali a Sperlonga - ha continuato - nel domicilio privato nella disponibilità di lei , italiana e comunque anch'essa non residente. Ho sentito personalmente la ragazza e mi ha riferito che stanno bene, in condizioni normali, senza alcun sintomo e che rispetteranno scrupolosamente il periodo di quarantena. È stata da subito attivata dalla ASL l'assistenza sanitaria con monitoraggio continuo e attività di sorveglianza, come da protocolli in vigore. Il Centro operativo comunale attraverso la protezione civile della Croce d'oro è attiva per fornire l'assistenza logistica occorrente in questi casi".