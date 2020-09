E' un bollettino rilevante quello diramato oggi dalla Asl di Latina per quanto riguarda il coronavirus in provincia. Rispetto alla giornata di ieri si registrano 30 nuovi casi positivi, di cui 29 trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Castelforte (1), di Santi Cosma e Damiano (1), di Formia (16), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (3), di Roccagorga (2), di Sabaudia (2) e di Sezze (1). La Asl segnala anche 1 caso positivo, non residente in provincia. Non si registrano nuovi decessi. Numeri elevati a Formia dove la Asl già da ieri sera aveva comunicato l'esplosione di un focolaio. Proprio nella città del Gofo, di concerto con il Sindaco, la Asl ha attivato un Drive in provvisorio dalle ore 14 di oggi, sabato 19 settembre nell'area del mercato di Formia che proseguirà nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

La Asl invita tutti che ritengono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia, a recarsi al Drive in, per il tampone rapido: l'accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. L'azienda invita a distribuirsi nelle 3 giornate al fine di evitare lunghe attese. Si invitano tutti i cittadini di Formia ad indossare le mascherine anche nelle ore diurne e a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di prevenzione.

Si raccomanda a tutta la popolazione della provincia ed in particolare ai giovani, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all'utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

Inoltre si raccomanda di rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell'esito del tampone.