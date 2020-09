I carabinieri della stazione di Scauri, nell'ambito di predisposti servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto per reato di "detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti" una 57enne del luogo. La donna, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata infatti trovata in possesso di sostanza stupefacente opportunamente occultata, e nello specifico di 74 grammi di cocaina, 54 grammi di hashish, nonché 77 grammi di mannite, utilizzata per il taglio dello stupefacente, oltre a materiale utile per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestata, condotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, è in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'a.g.